Где сегодня в Харькове нет воды: адреса отключений

Сегодня, 23 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 56 (п. №5, спаренный стояк), ул. Есенина, 5 (п. №2) до 20:00 23.02.22 г.

Индустриальный районул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 23.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Московская (ч/с), ул. Кибальчича (ч/с), ул. Северо-Кавказская (ч/с), ул. Радиотехническая (ч/с), пер. 1-й радиотехнический (ч/с), пер. 2-й Радиотехнический (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), въезд Бородиновский (ч/с), ул. Ясные Зари (ч/с), ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовая (ч/с), ул. Удянская (ч/с), пос. Победа 2 (ч/с), въезд 1-й Тираспольский (ч/с), въезд 2-й Тираспольский (ч/с), въезд 3-й Тираспольский (ч/с), въезд 4-й Тираспольский (ч/с), въезд Приамурский (ч/с), пер. Бородиновский (ч/с), ул. Восточная (ч/с), ул. Приамурская (ч/с), ул. Тираспольская (ч/с), ул. Кибальчича, 21, 27, 43, 29, 31, 33, 35, 37, 18, 20, 39 к 10:00 24.02.22 г.

Основянский район:наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, ул. Нетеченская, 32 пер. Ващенковский, 30/32 до 20:00 23.02.22 г., ул. Тернопольская (ч/с), ул. Крюковская (ч/с), ул. Томская (ч/с), ул. Гетманская (Василевской Ванды) (ч/с), ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Большая Жихорская (Железнякова) (ч/с), ул. Карьерная (ч/с), пер. Маршака (ч/с), ул. Семко (Сербиченко) (ч/с), пер. 1-й Рудничный (ч/с), пер. 2-й Рудничный (ч/с), пер. 3-й Рудничный (ч/с), ул. Рудничная (ч/с), въезд Рудничная (ч/с), ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с), ул. Достоевского (ч/с), въезд Достоевского (ч/с), ул. Гутянская (ч/с), ул. 1 Мая (ч/с), ул. Зеленая (ч/с), пер. Аверина (Красноармейский пр-д) (ч/с), ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с), пер. Томский (ч/с), ул. Камышева (Шаумяна) (ч/с), ул. Достоевского, 1-я, 2-я, 2, 4, 6, 10, 10-я, въезд Достоевского, 3, 3-я, пер. 1-й Рудничный, 3 к 10:00 24.02.22г.; ул. Мичурина (ч/с), ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с), ул. Хабаровская (ч/с), пер. Хабаровский (ч/с), ул. Никитенко (ч/с) до 20:00 24.02.22 г.

Слободской район:ул. Кошкина, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 23.02.22 г.

Холодногорский районул. Лагерная (ч/с), пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. Вербный 2-й (ч/с), ул. Ржаная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Ягодная (ч/с), ул. Лагерная, 71/1 к 20:00 23.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости