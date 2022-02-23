Эвакуацию жителей Харькова и Мариуполя пока не планируют — глава МИД

Сейчас украинское правительство не планирует эвакуацию жителей Мариуполя и Харькова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

Так, на вопрос об эвакуации Харькова и Мариуполя, Кулеба ответил: «Нет».

Также он рассказал, что «у Украины есть план А и план Б. Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы решить конфликт дипломатическим путем. План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит».

Также он прокомментировал информацию о так называемых «расстрельных списках».

Министр отметил, что лично таких «документов» не видел, но не исключает, что они существуют.

«До нас никто официально их не доносил, но я не исключаю, что они существуют», — отметил Кулеба.

Напомним, Украина расследует вывоз жителей Востока в Россию. Так, правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских в Россию.

18 февраля главари «ЛДНР» под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированы в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.

Источник: УНИАН

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