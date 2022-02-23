Эвакуацию жителей Харькова и Мариуполя пока не планируют — глава МИД
Сейчас украинское правительство не планирует эвакуацию жителей Мариуполя и Харькова.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.
Так, на вопрос об эвакуации Харькова и Мариуполя, Кулеба ответил: «Нет».
Также он рассказал, что «у Украины есть план А и план Б. Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы решить конфликт дипломатическим путем. План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит».
Также он прокомментировал информацию о так называемых «расстрельных списках».
Министр отметил, что лично таких «документов» не видел, но не исключает, что они существуют.
«До нас никто официально их не доносил, но я не исключаю, что они существуют», — отметил Кулеба.
Напомним, Украина расследует вывоз жителей Востока в Россию. Так, правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских в Россию.
18 февраля главари «ЛДНР» под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированы в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.
Источник: УНИАН