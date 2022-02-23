В Украине за сутки — более 25 тысяч случаев заболевания СOVID-19: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксировано 25 062 новых случая заболевания СOVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 427, медработников – 665)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 140 заболевших коронавирусом, выздоровели 37 432 человека, летальных исходов – 297.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:
г. Киев — 3699;
Винницкая область — 523;
Волынская область — 786;
Днепропетровская область — 2343;
Донецкая область — 1523;
Житомирская область — 870;
Закарпатская область — 385;
Запорожская область — 1274;
Ивано-Франковская область — 424;
Киевская область — 1317;
Кировоградская область — 414;
Луганская область — 701;
Львовская область — 557;
Николаевская область — 1120;
Одесская область — 1142;
Полтавская область — 1686;
Ровенская область — 617;
Сумская область — 591;
Тернопольская область — 372;
Харьковская область — 767;
Херсонская область — 792;
Хмельницкая область — 1173;
Черкасская область — 1323;
Черновицкая область — 294;
Черниговская область — 369.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 22 февраля, за сутки выявили 24 440 новых случаев заболевания COVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 783 835 случаев коронавируса, 4 023 033 заболевших выздоровели, умерли – 105 229.
Кроме того, за сутки в Украине были вакцинированы против COVID-19 62 935 человек. Первую дозу получили 16 84 – 27 071, дополнительную дозу — 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 712 650 человек, из них первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 человек, дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек.
В общей сложности в стране проведено 31 617 039 прививок от COVID-19.