В Украине за сутки — более 25 тысяч случаев заболевания СOVID-19: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 25 062 новых случая заболевания СOVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 427, медработников – 665)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 140 заболевших коронавирусом, выздоровели 37 432 человека, летальных исходов – 297.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:

г. Киев — 3699;

Винницкая область — 523;

Волынская область — 786;

Днепропетровская область — 2343;

Донецкая область — 1523;

Житомирская область — 870;

Закарпатская область — 385;

Запорожская область — 1274;

Ивано-Франковская область — 424;

Киевская область — 1317;

Кировоградская область — 414;

Луганская область — 701;

Львовская область — 557;

Николаевская область — 1120;

Одесская область — 1142;

Полтавская область — 1686;

Ровенская область — 617;

Сумская область — 591;

Тернопольская область — 372;

Харьковская область — 767;

Херсонская область — 792;

Хмельницкая область — 1173;

Черкасская область — 1323;

Черновицкая область — 294;

Черниговская область — 369.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 22 февраля, за сутки выявили 24 440 новых случаев заболевания COVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 783 835 случаев коронавируса, 4 023 033 заболевших выздоровели, умерли – 105 229.

Кроме того, за сутки в Украине были вакцинированы против COVID-19 62 935 человек. Первую дозу получили 16 84 – 27 071, дополнительную дозу — 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 712 650 человек, из них первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 человек, дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек.

В общей сложности в стране проведено 31 617 039 прививок от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости