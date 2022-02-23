Зеленский подписал указ о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о созыве резервистов.

Об этом сообщается на сайте президента.

Изменениями к указу от 2012 глава государства распространил действие положения о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве ВСУ на граждан, которые проходят службу в военном резерве Государственной специальной службы транспорта.

«Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, – в обязательном порядке», – говорится в документе.

Порядок и объемы подготовки по военно-учетным специальностям, время и сроки проведения подготовки резервистов определяются:

Генеральным штабом Вооруженных сил Украины для резервистов Вооруженных сил Украины;Администрацией Государственной специальной службы транспорта по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины для резервистов Государственной специальной службы транспорта.

Уведомление резервистов об их вызове для выполнения обязанностей в военном резерве осуществляется командирами (начальниками) воинских частей во взаимодействии с руководителями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним, о призыве резервистов в особый период президент вчера объявил во время обращения к украинскому народу. В апреле прошлого года, когда РФ стягивала войска к границам Украины, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период.

Военный резерв – компонент в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях, состоящий из резервистов и запас человеческих ресурсов. На особый период в состав военного резерва, в обязательном порядке, относят всех военнослужащих, уволенных со срочной воинской службы, воинской службы по призыву во время мобилизации.

Источник: Левый Берег

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