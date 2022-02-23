Коронавирус на Харьковщине: за сутки 767 случаев, умерли 11 заболевших
За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 767 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Из них 421 – жители Харьковского района (361 – города Харькова), 87 заболевших – жители Изюмского, 79 – Красноградского, 66 – Лозовского, 44 – Богодуховского, 38 – Купянского, 32 – Чугуевского районов.
За сутки выздоровели 2084 заболевших, умерли – 11.
Всего по области зарегистрировано 304 877 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 258 759 больных выздоровели, 6843 – умерли.
С начала вакцинальной кампании на Харьковщине от коронавируса привиты 1 168 110 человек – 55%. Количество получивших полный курс прививки – 1 089 231 – 51%. Дополнительную дозу получили 1867 человек, бустерную – 41 805.
За минувшие сутки в регионе от COVID-19 были привиты 6188 человек.