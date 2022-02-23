МИД ответил на решение РФ о вводе войск в «ЛДНР»

МИД Украины призвал международное сообщество к жесткой реакции на решение Совета Федерации России об использовании российских войск за границей.

Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 23 февраля.

«22 февраля Совет Федерации РФ разрешил использование вооруженных сил РФ за границей под предлогом «защиты» российского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях.

Признание и поддержка Москвой так называемых Л/ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», — сказано в заявлении.

Как напомнили в МИД Украины, Международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе Уставом ООН, Хельсинкским Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандумом в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года, многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.

«Украина призывает международное сообщество принять против агрессора безотлагательные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля.

Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира», — заявили в МИД Украины.

Агентство Телевидения Новости