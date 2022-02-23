«Все силовые службы Харьковской области держат ситуацию под полным контролем», — глава ХОГА

Несмотря на попытки спровоцировать дестабилизацию в Харьковском регионе, все силовые службы области держат ситуацию под полным контролем.

Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«Сегодня провел плановое совещание по готовности области к обороне и защите граждан с участием всех ведомств, отвечающих за безопасность жителей Харьковщины.

Уверяю, что все профессиональные службы готовы к любым сценариям», — сообщил глава ХОГА.

По его словам, несмотря на попытки спровоцировать дестабилизацию, все силовые службы области держат ситуацию под полным контролем.

«Хочу отметить единство в депутатском корпусе Харьковской областной рады, который своевременно выделил почти 45 млн грн на развитие Территориальной обороны области.

Мы продолжаем борьбу за спокойствие жителей области, и призываю не обращать внимание на информационные фейки», — отметил Олег Синегубов.

Агентство Телевидения Новости