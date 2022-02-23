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Карантин в Украине: в «желтой» зоне – Харьковщина и еще два региона

Карантин в Украине: в «желтой» зоне – Харьковщина и еще два региона

В Украине сократилась «желтая» зона карантина. По состоянию на 23 февраля на этом эпидемическом уровне находятся всего три региона — Львовская, Харьковская и Черновицкая области.

Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В регионах «желтой» зоны ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.

Сегодня на «оранжевый» эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе и Киев.

В «красной» зоне карантина по-прежнему пребывают пять областей — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 25 тысяч случаев коронавируса.

При этом в НАН Украины спрогнозировали, что в начале марта количество суточных заражений будет колебаться от 13 до 26 тысяч.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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