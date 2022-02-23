Рада в первом чтении поддержала законопроект о свободном владении оружием

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о праве на владение гражданским оружием.

За проголосовали 274 депутата.

Игорь Фриз («Слуга Народа») при представлении законопроекта отметил, что в текущем состоянии государства и граждан пришло время для легализации гражданского огнестрельного оружия.

Законопроект определяет вопросы субъектов, типов оружия, боеприпасов, вариантов оружия, вопроса Единого реестра оружия и его ведение органами МВД.

Нардеп Регламентного комитета Павел Фролов в блоге на «Цензор.Нет» пояснил, что законопроект регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему с указанием категории оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие (физические лица не смогут приобретать его в собственность)В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружиеС – короткоствольное огнестрельное оружие (получить могут только спортсмены)D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (можно с 18 лет)Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (можно от 25 лет)

Требования для владельцев оружия:

гражданство Украины;

отсутствие медицинских противопоказаний и судимости и случаев привлечения к административной ответственности в течение года;

полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу.

«В гражданском обращении находится гражданское огнестрельное оружие и боевые припасы к нему, принадлежащие физическим и юридическим лицам, за исключением указанных в статьях 8 и 9 настоящего Закона, получившим документы на право владения, пользования и распоряжения оружием в порядке, установленном настоящим Законом и другими законодательными актами», – говорится в документе.

В Украине в гражданском обращении находятся конструктивно схожие с оружием изделия, к которым относятся:

пневматическое оружие калибра до 4,5 мм (включительно) и скорость полета метательного элемента до 100 м/с (включительно) и боевые припасы к нему;устройства под патрон Флобера калибра до 4,0 мм (включительно), если энергия шара составляет менее 0,5 Дж/мм2 (включительно) и патроны к таким устройствам;устройства для подачи звуковых или световых сигналов;нейтрализованное оружие;предметы, имитирующие огнестрельное или пневматическое оружие.

Полный список конструктивно схожих с оружием изделий утверждается Кабинетом министров Украины.

Эти устройства могут быть введены в гражданское обращение без специального порядка оформления документов собственности исключительно при условии их соответствия действующим в Украине требованиям безопасности и техническим требованиям, установленным для соответствующих изделий.

Как отмечается, документ будет доработан ко второму чтению.

Источник: Левый Берег

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