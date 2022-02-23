ДТП с четырьмя погибшими на Харьковщине: водителя отправили за решетку на 9 лет

Харьковский районный суд Харьковской области вынес приговор 32-летнему мужчине за совершение смертельного ДТП, в результате которого погибли 4 человека.

Как сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Андрей Жмутский, установлено, что ночью с 8 на 9 марта 2014 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался по автодороге «Харьков-Липцы» в направлении Харькова. Кроме водителя, в автомобиле находились еще четыре пассажира.

Следствием и судом установлено, что находившийся за рулем мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он не учел дорожную обстановку, вблизи села Русские Тишки выехал на обочину и допустил наезд на двух пешеходов, которые в это время шли по проезжей части впереди него в попутном направлении. После наезда на пешеходов ВАЗ въехал в металлический отбойник, который в результате удара прошел сквозь салон автомобиля.

Пешеходы — мужчина и женщина, а также двое мужчин-пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия. Погибшим было от 25 до 27 лет.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель четырех человек, по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами на 3 года.

Как отметили в прокуратуре, приговор суда будет обжалован в связи с несоответствием наказания по степени тяжести преступления, и обвинители будут настаивать на максимальном наказании для водителя — 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости