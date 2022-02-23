Павел Сушко: «Делаем все для обеспечения безопасности. Харьковщина – среди лидеров выделения средств для усиления терробороны. Почти 100 млн грн депутаты советов разных уровней направили на эти нужды»

Об этом заявил глава Харьковской областной организации политической партии «Слуга Народа», заместитель председателя фракции в Парламенте Павел Сушко во время брифинга.

Павел Сушко отметил, что Харьковщина — среди лидеров по выделению средств для усиления терробороны. На прошлой неделе местные депутаты советов разных уровней политической партии «Слуга Народа» инициировали проведение внеочередных сессий, на которых голосовали за выделение средств на формирование системы территориальной обороны в Харьковской области.

«Я благодарен местным депутатам за такую ​​консолидированную работу, ведь они поставили во главу угла государственные интересы, а не собственные политические. Совместной позицией они поддержали выделение средств на сумму 99 981 400 грн, которые будут направлены на усиление обороноспособности региона. В частности, 62,2 млн. выделили на сессии Харьковского городского совета. 36,4 млн грн поддержали депутаты Харьковского областного совета», – уточняет заместитель председателя фракции в Верховной Раде, глава Харьковской областной организации «Слуги Народа» Павел Сушко.

«Система национального сопротивления – это инструмент, который поможет организованно привлечь для сдерживания агрессора необходимые ресурсы. Ключевая функция территориальной обороны – усиление регулярной армии в определенном регионе. По состоянию на сегодняшний день бригады терробороны во всех приграничных регионах набрали 70% способности, остальное достигнет этих показателей за 3-4 недели», — говорит Павел Сушко.

Павел Сушко подчеркивает, что среди основных задач, возложенных на терроборону, — усиление охраны государственной границы, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий ведения военных действий, участие в охране важных объектов и коммуникаций, участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями противника и т.д.

«На сегодняшний день в Харьковской области созданы места, развернуты подразделения территориальной обороны во всех районах. У нас наибольшее количество призванных военнообязанных непосредственно к силам территориальной обороны», — отмечает глава фракции «Слуги Народа» в Харьковском областном совете Игорь Захарченко.

Жителей Харьковщины призывают присоединяться к рядам терробороны, вместе с тем – сохранять спокойствие.

«Мы просим всех, кто имеет такую ​​возможность и соответствующий опыт, поддержать отряды территориальной обороны, максимально способствовать их развитию. В то же время граждане должны продолжать работать, не менять свой обычный образ жизни – это обеспечит нормальную экономическую деятельность, а значит, и возможность Вооруженных сил защищать Украину так, как нужно, и столько, сколько нужно», — отмечает глава фракции «Слуги Народа» в Харьковском городскомм совете Максим Бондаренко.

Павел Сушко призывает харьковчан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Народный депутат подчеркивает, что Украина готова к любому развитию событий. Дипломаты работают над мирным решением военной угрозы. Но и украинские войска сегодня профессионально и полностью оснащены – и готовы защищать государство.

«Спокойствие – наш верный союзник. Терроборона и Вооруженные Силы Украины – наша надежная защита. Сегодня вся Украина гордится нашими защитниками. Нам нужно поддерживать их и ответственно выполнять свою работу каждому на своем месте. Мы сильны и объединены, как никогда».

Агентство Телевидения Новости