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Военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости, — секретарь СНБО (видео)

Военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости, — секретарь СНБО (видео)

Военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости, сейчас такого решения нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО сегодня, 23 февраля.

«В случае необходимости военное положение будет введено мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам. Вы знаете, что последние два-три дня происходит в РФ, они принимают в отношении нашей территории какие-то акты, подписывают документы – к чему не имеют никакого отношения.

Это наша территория. Таких решений принимать у них нет никаких полномочий. Мы должны на это реагировать.

Одним из способов реагирования для того, чтобы они не дестабилизировали ситуацию на территории нашей страны, а вопрос дестабилизации – это вопрос номер один», – заявил Данилов.

Агентство Телевидения Новости

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