10 пьяных водителей: итоги ночной смены патрульной полиции

Сегодня утром на проспекте Московском патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Тест на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager: результат – 2,86 промилле алкоголя в крови.

На гражданина патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Всего за ночную смену патрульные выявили 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости