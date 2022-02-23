На Харьковщине государственную границу охраняют в усиленном режиме

Охрана государственной границы на территории Харьковской области осуществляется в усиленном режиме, сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Валерий Вавринюк.

«Пограничники Харьковской области охрану государственной границы осуществляют по усиленному варианту. В пункте пропуска «Гоптовка» осуществляется усиленный пограничный контроль. Сбор данных об обстановке проходит круглосуточно всеми имеющимися силами и средствами, в том числе с помощью системы видеонаблюдения и контроля, а также пилотируемой и беспилотной авиации», – сказал Вавринюк на совещании в Харьковской облгосадминистрации сегодня, 23 февраля.

«Обстановка на границе полностью контролируема. Пограничники к выполнению возложенных задач готовы. Местное население пограничной службы работает в тесном взаимодействии с пограничниками», — добавил он.

Источник: Интерфакс-Украина

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