Усиление безопасности в Харькове: на въезде в город проверяют водителей

На окружной дороге на выезде из Пятихаток полицейские останавливают подозрительные автомобили и проверяют документы у водителей.

Из-за возможных провокаций дестабилизации ситуации в Украине Национальная полиция переведена на усиленный режим несения службы до 26 февраля.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 23 февраля, Глава ХОГА провел совещание о готовности области к обороне и защите граждан с участием всех ведомств, отвечающих за безопасность жителей Харьковщины.

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