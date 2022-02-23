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Запасы воды, продуктов и комната для больных COVID-19. В Харькове проверяют подготовку защитных сооружений

Запасы воды, продуктов и комната для больных COVID-19. В Харькове проверяют подготовку защитных сооружений

Мэр Харькова Игорь Терехов сегодня ознакомился с состоянием защитного сооружения по ул. Энергетической, 3, которое находится на территории ТЭЦ-3 КП «ХТС»

Укрыться в случае возникновения ЧС там сможет 400 человек. 200 – рабочих предприятия и столько же местных жителей. В укрытии есть  – медикаменты, запасы воды и продуктов, раскладные кровати, комплекты постельного белья и средства гигиены. В сооружении предусмотрены комнаты для еды, комната для пребывания больных коронавирусом и туалет.

Игорь Терехов призвал харьковчане сохранять спокойствие.

В Харькове 4 тыс. укрытий и более 300 защитных сооружений на предприятиях. Всего в них может разместиться более 1,5 млн людей.

Агентство Телевидения Новости

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