В Украине вводят дополнительные режимные ограничения в приграничных районах

В Украине в приграничных районах вводятся дополнительные режимные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным ГПСУ, дополнительные временные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, примыкающих к морскому побережью.

Как отметили в Госпогранслужбе, прежде всего, такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений.

Среди ограничений:

пребывание в пограничных в ночное время,

выход любых плавсредств из пунктов базирования,

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе и не обеспечивающим передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, совершения полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

В ГПСУ отметили, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

В связи с этим лицам, имеющим необходимость пребывания в данных регионах страны, проводящим определенного рода работы в приграничных контролируемых районах, пограничной полосе, в Госпогранслужбе рекомендуют ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте ГПСУ. Приказы пограничных отрядов можно найти в разделе сайта «О ведомстве/структуре» по ссылкам на соответствующий пограничный отряд.

Агентство Телевидения Новости