В Минздраве разъяснили, эффективны ли антибиотики против COVID-19

Антибиотики не действуют на вирусы, а COVID-19 имеет самое вирусное происхождение.

Соответствующее разъяснение от Минздрава Украины опубликовано на сайте ХОГА.

Как отмечается, антибиотики действуют только на бактерии, поэтому бороться с коронавирусом антибактериальными препаратами нецелесообразно и даже вредно.

Антибиотики для профилактики COVID-19 принимать не нужно. Такая опция вообще должна быть исключена, ведь они не действуют на коронавирус. Антибиотики следует принимать, когда для этого есть показания, а не в целях так называемой «профилактики».

Неконтролируемый прием антибиотиков вреден.

Во-первых, употребление антибиотиков без достаточных для этого показаний может причинить вред здоровью человека. К примеру, речь идет о побочных реакциях у конкретного пациента.Во-вторых, из-за неконтролируемого употребления антибиотиков увеличивается количество антибиотикорезистентных бактерий, то есть тех, которые устойчивы к действию антибиотиков. Проще говоря, если человеку действительно понадобится лечение антибиотиками, то оно может не действовать нужным образом именно по антибиотикорезистентности. Кроме того, антибиотикорезистентные бактерии могут передаваться от человека к человеку.

В таком случае лечение может быть более продолжительным, менее эффективным и более дорогим.

Решение о применении антибиотиков принимаеттолько врач. Свое решение он принимает в зависимости от состояния пациента, тяжести болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличия показаний для их применения.

Врач должен назначать антибиотики только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее.

Итак, назначать антибиотики при коронавирусной болезни может только врач, если у пациента диагностировали сопутствующую бактериальную инфекцию. Вирусы антибиотиками не убиваются, а неконтролируемое употребление антибиотиков может вредить здоровью.

Агентство Телевидения Новости