Участники терробороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре – замглавы Нацполиции Украины Фацевич
Участники территориальной обороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре.
Об этом заместитель Главы Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 23 февраля, во время брифинга по теме: «Безопасность государства: работа полиции в условиях усиленного режима».
Как передает Управление коммуникации Нацполиции Украины, по информации Фацевича, в настоящее время общий массив зарегистрированного оружия, устройств, газовых пистолетов и револьверов у граждан составляет более 1 млн. 200 тыс. единиц. Зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств.
«В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали около 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений», – сообщил замглавы Нацполиции.
В то же время Александр Фацевич отметил, что люди, которые будут защищать страну в составе территориальной обороны, смогут получить разрешение на оружие по ускоренной процедуре:
«Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например о прохождении обучения или спецпроверок. Также каждый член добровольческого формирования, согласно закону, должен предъявить справку о несудимости. Если он является членом терробороны и имеет удостоверения, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы намного быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение».
В то же время, заместитель главы Нацполиции отметил, что в настоящее время таких обращений от членов терробороны нет.