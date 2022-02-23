Машина взлетела, перевернулась и загорелась

Зрелищная, но при этом очень страшная авария в автогонках

В Дайтоне (США) на этапе гоночной серии NASCAR в тяжелейшую аварию угодил Майатт Снайдер. Его машина сделала переворот в воздухе, ударилась о стену и загорелась.

Хотя всё выглядело жутко, гонщик сам сумел покинуть автомобиль, после чего его доставили в больницу.

Серьезных травм не было выявлено. Разве что ушиб левой ноги. Снайдер сказал после случившегося, что ему очень повезло.

Агентство Телевидения Новости