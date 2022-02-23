«Идите домой, водки нет!»: возле консульства РФ в Харькове проходит одиночный пикет

Из украинских городов эвакуируют персонал посольств Российской Федерации. Об этом сообщили на официальной странице Министерства иностранных дел России в Facebook.

Сегодня возле консульства РФ в Харькове активист Могирёв Николай вышел на одиночный пикет. К учреждению мужчина принёс венок с надписью «Идите домой, водки нет!».

Могирёв Николай, активист

Цей букет символізує позицію всіх громадян України, які готові захищати свою територію, свою державу та землю. Це символ того, що чекає російського окупанта, і його чекає тільки смерть.

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