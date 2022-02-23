В Харьковской области могут ввести чрезвычайное положение: что изменится

Чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования органов власти и экономики.

Но это не военное положение, ведь речь не идет о мобилизации, эвакуации или экспроприации техники на военные нужды, говорят чиновники. Главное отличие — именно в работе представителей власти: создается оперативный штаб, который будет координировать действия и принимать решения о необходимых мерах безопасности в условиях введения режима чрезвычайного положения. На улицах Харькова станет больше военных и полицейских патрулей, единственное существенное ограничение касается массовых собраний.

Олег Синегубов, глава ХОГА

Щодо комендатської години: поки її запроваджувати не будуть, встановлюється посилений контроль в`їздів й виїздів, з території міста та області, може обмежуватись рух відповідних транспортних засобів та буде запроваджений їх додатковий огляд. Встановлюється заборона мітингів, масових зібрань.

Ужесточенный контроль на въездах и выездах уже действует. Наряды полиции избирательно останавливают автомобили и проверяют документы водителей.

Сами же водители признаются, что относятся к этому с пониманием, ведь следят за всеми происходящими событиями.

Станислав, водитель

Певно, що з новинами, які лунають з телеефірів, і тому подібне. Ми не проти, ми з розумінням до цього відносимося

Денис, водитель

Прежде всего, я смотрю на это положительно. Потому что это наша безопасность. Ну, как бы, полиция вполне адекватная, корректно относятся, поэтому — почему бы и нет.

В Харькове полиция и все другие службы переведены в усиленный режим. Особое внимание — к стратегическим объектам и местам скопления людей.

Вячеслав Давиденко, зам. нач. ГУ НП в Харьковской обл.

Всі наряди поліції по максимуму наближені до об`єктів критичної інфраструктури, всі поліцейські по максимуму виведені на вулиці й моніторять ситуацію.

В мэрии отмечают, что никаких ограничений для горожан в передвижении — даже в ночное время — не будет, коммунальный транспорт и службы работают без изменений, как и садики, школы, больницы, магазины и т.д.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Никаких глобальных ограничений ни для одного человека не произошло. Это предупредительная мера — для того, чтобы у нас все было четко, спокойно, так как мы привыкли в городе Харькове. Но я четко хочу, чтобы мы все в эти дни были объединены.

О более экстренных мерах представители власти пока не говорят, уверяют, для этого нет оснований. Обещают, что с завтрашнего дня уделят больше внимания информированию граждан о ближайших укрытиях.

Но ни об эвакуации, ни о сборе тревожного чемодана просят не волноваться, говорят, что успеют всех известить в случае необходимости. Сейчас главное — не паниковать и отслеживать информацию только из официальных и проверенных источников.

Агентство Телевидения Новости