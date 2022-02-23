Ситуация под контролем: в регионе усиливают безопасность

Никто, как несколько дней назад говорили в Кремле, от украинских границ в направлении Харькова войск не отвел. Напротив, даже после окончания учений, они увеличивают свою численность, сообщают в антитеррористическом центре. Но при этом украинские спецслужбы видят движение каждой машины и прослушивают разговоры военных РФ. Но уверяют, что их техническое оснащение и психологическое состояние в упадке — не хватает еды, плохие условия содержания. Офицеры в разговорах жалуются на зарплату, говорят, что не хотят воевать, просятся домой.

Роман Дудин, начальник СБУ в Харьковской области

Сама найкраща їх тактична група нараховує лише 70% справної техники, 30% техники несправно. Ми бачимо — у напрямку Белогорода зосереджена та техника, яка не може сама пересуватись, ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника. Знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, я думаю, це той мінімум, по старінной русской традиції вони їх будуть закапувать посеред поля або в цих безіменних гробах.

В то же время украинские военные наращивают силы и боеспособность. ТРО закончила доукомплектацию и начинает обучение. На возможную атаку агрессора в украинцев есть чем ответить, уверяют военные.

Евгений Задорожный, командир бригады территориальной обороны Харьковской области

Підрозділи тероборони, які сформовані, розташовані у пунктах постійної дислокації та готові до виконання задач. То, що пишуть в інтернеті, що підрозділи не готові, або чимось незабезпечені, — це все фейк.

Роман Дудин, начальник СБУ в Харьковской области

Озброєння, боєприпаси, є, в тому числі, які надали нам страни-партнери, на кожну військову техніку, якщо вони приймуть рішення щодо нас, нам є що відповісти, й не один раз.

Особое внимание — на ситуации в Харькове. Только накануне спецслужбы задержали три группы, фотографировавшие объекты инфраструктуры в городе. В СБУ говорят, действия диверсантов направлены на объекты, нападение на которых может повлечь за собой искусственное возмущение в России, – церкви Московского патриархата.

Между тем Россия эвакуирует своих дипломатов, сотрудников посольств и консульств РФ из Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел соседней страны. Мол, такое решение приняли, чтобы защитить их от возможных провокаций и нападений. В некоторых городах у дипломатических учреждений уже сняли российские флаги, у посольства в Харькове он еще висит.

Однако Николай Могирев уверен, что ненадолго. Сегодня харьковчанин вышел на одиночный пикет и принес с собой траурный венок. По его словам, это подарок на 23 февраля тем, кто захочет вторгнуться в Украину.

Николай Могирёв, активист

Я спонтанно так вибрався на цей пікет, щоб встигнути попрощатися з «братушками» (в кавичках) і привітати їх зі святом, із 23 февраля, і он, подаруночок їм приніс. Я думаю, в усякому разі важливо навіть на одиночні акції висловлювати свою позицію. Тим більше у Східних, Південних, Центральних регіонах, де, Росія думає, що тут російськомовне населення, все за неї і що люди не будуть чинити супротив.

Впрочем, пока точно неизвестно, эвакуировались ли сотрудники консульства в РФ. В течение дня здесь не отвечали на телефонные звонки, а не на камеру находившиеся на территории дипучреждения люди сообщили, что у них выходной — по случаю 23 февраля.

Агентство Телевидения Новости