Украино-российская граница. В Харьковской области — дополнительные ограничения

Дополнительные ограничения для усиления пограничного контроля введены на Харьковщине. Сейчас ситуация на участке ответственности Харьковского пограничного отряда спокойная и контролируемая. Пограничники в круглосуточном режиме наблюдают за происходящим по ту сторону границы.

Двор Николая — почти вплотную к украино-российской границе. Тревожные новости доходят каждый день, но мужчина не паникует. Говорит – спокойствие берегут украинские пограничники

Захисники наші, що я можу сказати — спасибі їм

В селе, говорит, только и разговоров о войне.

Я одного не пойму, у них же территория, вы в курсе, какая территория России, неужели им земли не хватает, или там — как это понимать?

Участок украино-российской границы на Харьковщине – это почти двести пятьдесят километров.

Трохи більше ста метрів за мною — це вже територія РФ. Завдяки сучасним засобам стеження та тепловізорам, наші прикордонники бачать її у глибину на 10 км, залежно від рельєфу та погоди

Сейчас, говорят пограничники, ситуация спокойная и контролируемая. Но охранники украинских рубежей готовы к любому развитию событий. Обстановку мониторят круглосуточно.

ЮРІЙ ТРУБАЧЕВ, помощник начальника Харьковского приграничного отряда

Звісно, інформація щодо накопичення в тилових районах РФ та переміщення підрозділів ЗС РФ, така інформація нам надходить, ми її уважно відстежуємо. Проте в безпосередній близькості біля державного кордону на дальність, на яку ми можемо вести спостереження за допомогою технічних засобів чи прикордонних нарядів, таких випадків ми в даний час не фіксували

Все же дополнительные ограничения с целью усиления контроля над пограничным режимом в Харьковской области таки введены. Международный пункт пропуска Гоптовка – единственный автомобильный на Харьковщине. Ежесуточно им пользуются до двух тысяч человек, границы пересекает тысяча автомобилей.

МАКСИМ БОЯР, помощник начальника Харьковского приграничного отряда

Під час цих обмежень забороняється використання автомобільних доріг, які не внесені до реєстру державного автомобільних доріг, проведення будь-яких робіт без погодження, нічне перебування біля кордону, перебування іноземців без запрошень в прикордонні. Проведння радіозв’язку, використання малої та беспілотної авіації

Люди к ограничениям относятся с пониманием, более того — готовы помогать защищать родную землю.

Три з половиною роки в армії відслужив добросовєстно, гонялі як кота… Я в партізани зразу, думаю, я партізаном буду

Людей или автомобилей, которые на днях пересекают украино-российскую границу, в последние дни меньше не было. По словам пограничников, отказывают тем, кто не может подтвердить документально, зачем въезжает в Украину.

Агентство Телевидения Новости