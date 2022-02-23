Верховная Рада одобрила законопроект о владении оружием среди гражданских

Прицеливаемся, хорошо, вы четко должны видеть мушку и цель, четко. И теперь — палец, как вы делали, плавненько выжимается свободный ход и плавно тянет-тянет-тянет. Отлично.

Сегодня научиться стрелять или хотя бы правильно держать оружие в руках может любой желающий. Для этого нужно просто записаться в тир или стрелковый клуб.

Валерий Губенко руководит стрелковым учреждением уже почти 40 лет. Говорит, что сейчас сильного ажиотажа среди посетителей не наблюдается, но выходные загружены.

Валерий Губенко, директор тира «Бастион»

Наша специфика — это обучение технике безопасности, правильному владению с короткоствольным оружием, культуре обращения с оружием, вот, ответственность за то, что он держит в руках.

Впрочем, просто научиться точно стрелять недостаточно, еще нужно купить оружие, а для этого — получить право на владение им. Сделать это могут либо представители некоторых профессий — журналисты, судьи, адвокаты, правоохранители, — либо охотники. Кстати, первая категория имеет право только на личное травматическое оружие. Но чтобы получить это разрешение, нужны: медицинская справка, справка о прохождении обучения (о сдаче зачетов, о прослушивании теоретического курса обращения с оружием), а также — заявление, копии документов и фотографии.

Андрей Смагин, инспектор отдела контроля за оборотом оружия

Гладкоствольну зброю можуть придбати громадяни України, яким виповнилось 21 рік, а нарізна зброя — громадяни України, яким виповнилось 25 років. Безумовно, до цієї категорії не входять особи, які знаходяться у розшуку, яким пред’явлено підозру у скоєнні кримінального правопорпушення, або особи, у яких не знято судимість.

Вопрос о свободном владении огнестрельным оружием гражданами неоднократно поднимался в Украине, особенно после громких преступлений, но власти ни разу не заходили так далеко, как сейчас — во время новой волны эскалации российской агрессии.

Дмитрий, предприниматель

Вважаю, що в даних умовах, що ми маємо, це має бути так, і людина має право на захист.

Людмила Ивановна, пенсионерка

Если надо для Родины, для Харькова нашего и страны, то, значит, надо.

Виктор Александрович, пенсионер

Я отношусь отрицательно — очень отрицательно к этому. Потому что мы имеем примеры стран, где разрешено это. И мы имеем ситуацию, когда несовершеннолетний взял оружие и расстрелял полшколы.

Впрочем, последние слова опровергает статистика, доказывающая, что в странах, где люди могут защищать собственную жизнь и имущество своим оружием, наоборот, уровень преступности в разы меньше, чем сейчас в Украине.

Агентство Телевидения Новости