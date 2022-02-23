Евросоюз официально ввел санкции против депутатов Госдумы России, голосовавших за признание «Л/ДНР»

Совет Евросоюза в ответ на признание Россией «независимости» самопровозглашенных «Л/ДНР» объявил о введении пакета санкций: они будут направлены всем депутатам Госдумы России, которые 15 февраля проголосовали за признание «республик».

Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, пишет Hromadske.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Госдумы России, а также 27 чиновников и организаций, сыгравших определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В этот список входят:

члены правительства, привлеченные к незаконным решениям;банки и бизнесмены/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на территории Донецка и Луганска или получающие от них выгоду;военные, игравшие роль во вторжении и дестабилизационных действиях;люди, ответственные за распространение дезинформации против Украины.

Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, перечисленным людям запрещен въезд или транзит через территорию ЕС.

Решение ЕС также предусматривает запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей; ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики; запрет на предоставление туристических услуг; экспорт отдельных товаров технологий.

Совет ЕС также решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, его правительства и Центробанка.

ЕС призывает Россию упразднить признание боевиков на Донбассе и вернуться к дискуссиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. Другие государства призывают не следовать незаконному решению России по «Л/ДНР».

В ЕС анонсировали, что готовы быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости.

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