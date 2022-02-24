Вторжение РФ в Украину: под Харьковом произошли взрывы

Под Харьковом в ночь на 24 февраля прогремели взрывы.

Взрывы слышат жители разных районов города – на Алексеевке, Салтовке, Новых Домах, Пятихатках.

Взрывы начались около 5:00.

«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина», — заявил министр иностранных дел Кулеба.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Советник министра внутренних дел Геращенко заявил, что удары ракет били по центру военного управления, аэродромам, военным складам ряда городов Украины.

«Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления, аэродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы», — написал он в Фейсбук.

Известно, что вечером 23 февраля был закрыт между народный аэропорт «Харьков», а также аэропорты в Днепре и Запорожье.

Взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени. Рейсы отменены на прилёт/вылет.

«В NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов. Это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией — к нему по прямой 20 км. Днепропетровская область граничит с Донецкой областью», – говорится в сообщении avianews.com .

Агентство Телевидения Новости