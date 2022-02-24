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В ОП прокомментировали вторжение России в Украину

В ОП прокомментировали вторжение России в Украину

Вторжение России в Украину — это циничная и глупая агрессия, которая РФ ничего не даст. Об этом утром в четверг, 24 февраля, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Корреспондент.net.

«Сегодня с раннего утра военные объекты по всей стране подвергаются ударам России. Атакованы пограничники, усиление боестолкновений на Донбассе. Это циничная и глупая агрессия, которая ничего России не даст, кроме боли и новых проблем», — сказал представитель власти.

Он отметил, что украинская армия и весь народ Украины будут защищать свободу и независимость Украины.

«Безусловно, вводится военное положение. СНБО в экстренном режиме управляет оборонными мероприятиями. Ожидаем реакцию цивилизованного мира на эти новые акты войны», — добавил Подоляк.

Советник подчеркнул, что сейчас очень важно — чтобы все политические и другие внутренние разногласия были отложены в сторону, и чтобы журналисты крайне размеренно относились к распространению информацию.

«Не транслируйте информацию о передвижении наших воинских подразделений», — призвал он.

Напомним, Россия напала на Украину сегодня ранним утром. Вражеские войска атаковали крупнейшие города Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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