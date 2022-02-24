Вражеские обстрелы на территории Украины: информация от МВД

В ряде областей Украины сегодня утром, 24 февраля войсками РФ были обстреляны населенные пункты и воинские части. Также сообщается о том, что в результате вражеских обстрелов произошли пожары в воинских частях.

Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:20 опубликована на портале МВД Украины.

«Хмельницкая область: в результате артобстрела — возгорание склада ГСМ воинской части в с. Староконстантиновка.

Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец — пожар на военных складах.

Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан – пожар в воинских частях.

Киевская область: пожар в воинской части вблизи г. Бровары.

Также сообщается о том, что захвачены села Городище и Милово Луганской области, и об обстрелах аэродрома в г. Луцк (по данным ГСЧС, травмирован 1 человек).

Возгорание на военных складах в с. Радушинцы Полтавской области и в с. Россошков Черкасской области.

Обстреляна военная часть в поселке Каменка Бужская Львовской области.В селе Ивница Житомирской области – попадание снаряда на территорию военного состава.

В Ивано-Франковске — попадание снаряда в воинскую часть», — сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости