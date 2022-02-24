В Харькове в ближайшее время будут открыты бомбоубежища.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища — в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими.

Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие. Обо всех изменениях оперативной обстановки незамедлительно буду информировать вас», — сказал он.

Карту расположения бомбоубежищ в Харькове можно посмотреть здесь.

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