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В Харькове в ближайшее время будут открыты бомбоубежища

В Харькове в ближайшее время будут открыты бомбоубежища

В Харькове в ближайшее время будут открыты бомбоубежища.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища — в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими.

Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие. Обо всех изменениях оперативной обстановки незамедлительно буду информировать вас», — сказал он.

Карту расположения бомбоубежищ в Харькове можно посмотреть здесь.

Агентство Телевидения Новости

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