Армия держит оборону и дает отпор войскам РФ: в Минобороны призвали украинцев сохранять спокойствие

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Об этом сообщается в заявлении Резникова.

«Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв», — заявил глава Минобороны.

Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.

«Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!»- обратился к украинцам Резников со своей страницы в Фейсбук.

Напомним, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.

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