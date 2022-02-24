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Вторжение РФ в Украину: что происходит в Харькове (видео)

Вторжение РФ в Украину: что происходит в Харькове (видео)

В Харькове после утренних вражеских обстрелов в результате начала военной операции РФ фиксируются очереди к банкоматам и в магазинах.

Некоторые магазины не открылись.

Харьковчане возмущены произошедшим.

Люди говорят, что уезжать не собираются, и не понимают, зачем русские это делают.

Особенно харьковчане возмущены тем, что снаряды долетали и до мирного города. Хотя часть жителей города уезжает, но при этом они говорят, что пока не знают, куда.

Агентство Телевидения Новости

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