Сегодня 08:53
Просмотров: 238
Вторжение РФ в Украину: что происходит в Харькове (видео)
В Харькове после утренних вражеских обстрелов в результате начала военной операции РФ фиксируются очереди к банкоматам и в магазинах.
Некоторые магазины не открылись.
Харьковчане возмущены произошедшим.
Люди говорят, что уезжать не собираются, и не понимают, зачем русские это делают.
Особенно харьковчане возмущены тем, что снаряды долетали и до мирного города. Хотя часть жителей города уезжает, но при этом они говорят, что пока не знают, куда.
Загрузка...