Верховная Рада проголосовала за введение военного положения — депутаты

Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

Об этом сообщают народные депутаты в своих Telegram-каналах.

«300. Введено военное положение», — написал депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Также депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк сообщила: «Верховная Рада поддержала введение военного положения».

В то же время трансляция этой части заседания парламента в эфире телеканала «Рада» не велась.

Агентство Телевидения Новости