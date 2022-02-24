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Верховная Рада проголосовала за введение военного положения — депутаты

Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

Об этом сообщают народные депутаты в своих Telegram-каналах.

«300. Введено военное положение», — написал депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Также депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк сообщила: «Верховная Рада поддержала введение военного положения».

В то же время трансляция этой части заседания парламента в эфире телеканала «Рада» не велась.

Агентство Телевидения Новости

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