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Верховная Рада проголосовала за введение военного положения — депутаты
Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.
Об этом сообщают народные депутаты в своих Telegram-каналах.
«300. Введено военное положение», — написал депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.
Также депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк сообщила: «Верховная Рада поддержала введение военного положения».
В то же время трансляция этой части заседания парламента в эфире телеканала «Рада» не велась.
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