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Вторжение РФ в Украину: во всех регионах полиция поднята по боевой тревоге

Вторжение РФ в Украину: во всех регионах полиция поднята по боевой тревоге

Органы и подразделения Нацполиции во всех регионах Украины подняты по боевой тревоге. Наряды полиции находятся на улицах населенных пунктов Украины для обеспечения спокойствия и правопорядка.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Сегодня, 24 февраля, Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поднял органы и подразделения Нацполиции по боевой тревоге. Эта мера связана с агрессией Российской Федерации на территории Украины.

Полиция просит граждан сохранять спокойствие и руководствоваться только информацией, полученной из официальных источников. 

Полицейские будут обеспечивать правопорядок и предоставлять гражданам необходимую помощь и информацию.

Агентство Телевидения Новости

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