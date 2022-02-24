Наступлению российских войск через границу Украины предшествует артобстрел, далее движется военная техника — ГПСУ

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным ГПСУ, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч» и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска «Здания» в Харьковской области и на направлении пункта пропуска «Милово» в Луганской области.

«Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей», — говорится в сообщении ГПСУ.

По имеющейся информации, среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Отмечается, что военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

Агентство Телевидения Новости