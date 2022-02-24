Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию в связи с началом широкомасштабного наступления РФ на наше государство.

Об этом он написал в Twitter.

В обращении к лидерам США, Германии, Британии, Польши и ЕС глава Украины призвал немедленно остановить Путина.

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру», — написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР». РФ также решила ввести в псевдореспублику своих «миротворцев». О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать «республикам» военную помощь.

Источник: УНИАН

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