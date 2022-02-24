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Россия обстреляла пригород Харькова неуправляемыми ракетами «Смерч» — Геращенко

Россия обстреляла пригород Харькова неуправляемыми ракетами «Смерч» — Геращенко

Россия нанесла удар по реактивной системе залпового огня Смерч по пригороду Харькова, сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко и опубликовал видео последствий авиаудара.

Информация о погибших и раненых уточняется. Аналитики Conflict Intelligence Team подтвердили, что на видео из Харькова виден хвост ракетной части снаряда Смерч. В CIT подчеркнули, что реактивная система залпового огня является невыборным оружием, и удары по населенным пунктам из такого оружия – военное преступление.

В пять утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок « ДНР» и «ЛНР».

Обстрелы и взрывы зафиксированы в 17 областях Украины, по состоянию на 09:30 известно о минимум десяти погибших, среди них — пограничник.

Источник: Новое Время

Агентство Телевидения Новости

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