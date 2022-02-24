НБУ ограничил снятие наличных, безналичные операции не ограничиваются

Национальный банк Украины (НБУ) ограничил снятие наличных со счета 100 тыс. грн в день, при этом безналичные операции не ограничиваются, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

«Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день, это без учета зарплаты и соцвыплат», — сказал он во время видеообращения сегодня, 24 февраля.

Банки открываются и продолжают работу, отметил он.

Источник: Интерфакс-Украина

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