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НБУ ограничил снятие наличных, безналичные операции не ограничиваются
Национальный банк Украины (НБУ) ограничил снятие наличных со счета 100 тыс. грн в день, при этом безналичные операции не ограничиваются, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.
«Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день, это без учета зарплаты и соцвыплат», — сказал он во время видеообращения сегодня, 24 февраля.
Банки открываются и продолжают работу, отметил он.
Источник: Интерфакс-Украина
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