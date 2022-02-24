В Чугуеве в результате взрыва от обстрела погиб подросток, спасатели тушат пожар в пятиэтажке

В Чугуеве в результате вражеского обстрела сегодня утром, 24 февраля, погиб местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Сейчас идет ликвидация пожара в многоквартирном доме, возникшего в результате вражеских обстрелов, есть потери гражданского населения», — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, 24 февраля в 08:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в результате вражеских обстрелов в Чугуеве в жилом 5-этажном доме в микрорайоне Авиатор, дом. №157.

К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница.

К моменту прибытия спасателей в доме горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.

По данным спасателей, в результате взрыва погиб несовершеннолетний парень. Есть раненые.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жильцов.

В 09:50 спасатели локализовали огонь, сейчас идет его ликвидация.

Агентство Телевидения Новости