Сегодня 11:00
Просмотров: 104
Под Харьковом сожгли 4 российских танка — Генштаб ВСУ
На окружной дороге под Харьковом сожжено 4 танка российских оккупантов.
Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины.
Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья в на Донбассе уничтожены около 50 российских оккупантов.
“Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой», — отметили в Генштабе ВСУ.
Загрузка...