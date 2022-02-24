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Под Харьковом сожгли 4 российских танка — Генштаб ВСУ

Под Харьковом сожгли 4 российских танка — Генштаб ВСУ

На окружной дороге под Харьковом сожжено 4 танка российских оккупантов.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья в на Донбассе уничтожены около 50 российских оккупантов.

“Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой», — отметили в Генштабе ВСУ.

Агентство Телевидения Новости

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