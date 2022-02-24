«Укрзализныця» временно остановила поезда в Харьков. Внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Как отмечается в сообщении, пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано до Чугуева.

Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев-Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев-Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель-Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка№44 Ивано — Франковск-Киев остановлен по ст. Ирша№112 Киев — Авдеевка остановлено по ст. Покровск.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.

Как сообщалось, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

Источник: РБК-Украина

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