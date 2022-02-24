В районе Дергачей начался минометный обстрел

Возле отдела пограничной службы «Дергачи» в Харьковской области начался минометный обстрел.

Об этом сообщает МВД Украины.

«Возле ВПС «Дергачи» Харьковская область начался минометный обстрел», — сказано в оперативной сводке МВД Украины по состоянию на 11:00.

Как отмечается, на территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.

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