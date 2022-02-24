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В Пятихатках снаряд попал в жилой дом, ранен мужчина
В Пятихатках на проспекте Курчатова,21 артснаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.
В результате попадания снаряда получил ранение 26-летний мужчина.
Сейчас раненый находится в 4-й Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.
Как сообщалось, в результате вражеского обстрела в Чугуеве сегодня утром, 24 февраля, погиб несовершеннолетний мальчик, а в пятиэтажном доме произошел масштабный пожар, который ликвидируют спасатели.
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