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В Пятихатках снаряд попал в жилой дом, ранен мужчина

В Пятихатках снаряд попал в жилой дом, ранен мужчина

В Пятихатках на проспекте Курчатова,21 артснаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.

В результате попадания снаряда получил ранение 26-летний мужчина.

Сейчас раненый находится в 4-й Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

Как сообщалось, в результате вражеского обстрела в Чугуеве сегодня утром, 24 февраля, погиб несовершеннолетний мальчик, а в пятиэтажном доме произошел масштабный пожар, который ликвидируют спасатели.

Агентство Телевидения Новости

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