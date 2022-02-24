В Пятихатках снаряд попал в жилой дом, ранен мужчина

В Пятихатках на проспекте Курчатова,21 артснаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.

В результате попадания снаряда получил ранение 26-летний мужчина.

Сейчас раненый находится в 4-й Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.

Как сообщалось, в результате вражеского обстрела в Чугуеве сегодня утром, 24 февраля, погиб несовершеннолетний мальчик, а в пятиэтажном доме произошел масштабный пожар, который ликвидируют спасатели.

Агентство Телевидения Новости