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В Украине все учебные заведения перевели на дистанционную форму

В Украине все учебные заведения перевели на дистанционную форму

Все учебные заведения Украины перевели на дистанционную форму. Украинцев призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

«В Украине введено военное состояние. Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома» , — говорится в сообщении.

Министр призвал ориентироваться на официальные сообщения государственных органов власти Украины, Нацполиции, СНБО, Минобороны, местных органов власти и следовать рекомендациям

«Ситуация контролируемая! Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме. Мы – сильные! Мы – Украина!» — подытожил Шкарлет.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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