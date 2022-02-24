Полиция просит харьковчан сообщать о людях с красными элементами на одежде

Полиция просит харьковчан сообщать о подозрительных людях на улицах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.

Как сообщалось, в связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах деревень и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок.

Вместе с тем правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

«Также просим всех гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде», — предупредили в полиции.

Напомним, ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию.

Также Глава Нацполиции отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.

Агентство Телевидения Новости