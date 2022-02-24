Нападение РФ на Украину: погибли более 40 человек

В результате военного нападения России на Украину в четверг, 24 февраля, погибли уже 40 военных и 10 гражданских, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях — на Мелитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление. Наиболее удачная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противника. Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолетов. В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои», — рассказал он.

Также Арестович сообщил о жертвах нападения России.

«Я знаю, что на сейчас более 40 погибших и несколько десятков раненых», — сообщил он.

«Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним», — отметил Арестович.

Также Арестович заявил, что военные РФ пытаются войти на территорию Украины с белорусского направления:

«Белорусское направление: появились отдельные отряды по два-три танка, два-три БМП, 50 военнослужащих, которые пробуют зайти на нашу территорию. Встречают отпор и отходят сразу же. То есть это вход-выход, мы не можем сказать, что они продвигаются. Военные силы мониторят ситуацию», — сказал он.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины, в том числе и в Харькове, произошли взрывы.

Источник: Корреспондент

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