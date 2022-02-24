«Укрпочта» прекращает работу, «Новая почта» продолжает работать

Одно из главных предприятий почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения.

Об этом сообщает «Укрпочта» в Facebook.

«В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения «Укрпочты» не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить», — говорится в сообщении.

При этом «Новая почта» продолжает работать.

Как написал в Facebook совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк, отделение компании продолжат работать «там, где это возможно и безопасно для людей».

«Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте», — добавил он.

Агентство Телевидения Новости