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«Укрпочта» прекращает работу, «Новая почта» продолжает работать

«Укрпочта» прекращает работу, «Новая почта» продолжает работать

Одно из главных предприятий почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения.

Об этом сообщает «Укрпочта» в Facebook.

«В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения «Укрпочты» не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить», — говорится в сообщении.

При этом «Новая почта» продолжает работать.

Как написал в Facebook совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк, отделение компании продолжат работать «там, где это возможно и безопасно для людей».

«Обращаюсь ко всем предпринимателям — мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте», — добавил он.

Агентство Телевидения Новости

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