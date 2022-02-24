Украинские военные взяли в плен российских оккупантов

Украинские военные, бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», сегодня, 24 февраля, захватили в плен российских оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

По его информации, в плену оказались военные ямпольского мотострелкового полка.

«Военнослужащие 93 ОМбр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка», — написал Главнокомандующий ВСУ в Фейсбук.

Там же опубликованы фото пленных и оружия, которое было при них.

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