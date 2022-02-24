Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:43
Просмотров: 445

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов

Украинские военные, бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», сегодня, 24 февраля, захватили в плен российских оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

По его информации, в плену оказались военные ямпольского мотострелкового полка.

«Военнослужащие 93 ОМбр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка», — написал Главнокомандующий ВСУ в Фейсбук.

Там же опубликованы фото пленных и оружия, которое было при них.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 