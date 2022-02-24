Взрывы и обстрелы: что делать на улице, в помещении и в автомобиле

Российские войска проводят обстрелы по многим украинским городам и областным центрам. Под ударами Киев, Харьков, Херсон, Одесса, Сумы и другие населенные пункты. Звуки выстрелов и взрывов наводят панику среди украинцев. Граждане боятся за свою жизнь и не знают, где спрятаться от угрозы.

Рассказываем, что нужно делать, если вы услышали или почувствовали взрыв.

Если услышали взрыв на улице

Если обстрел застал вас прямо на улице, присядьте или лягте на землю. Прикройте голову руками. Не нужно сразу бежать в укрытие. Убедитесь, что вы не ранены, что у вас нет контузии и глухоты. Затем постарайтесь укрыться в помещении.

Если услышали взрыв дома

При звуке выстрелов и взрывов не выходите из дома. Пересидите обстрелы дома. Примите успокоительные таблетки или чай. Закройте все окна и двери. Если обстрел идет по жилому дому — спрячьтесь в ванной или возле шахты лифта. Прикройте голову руками и сядьте на пол.

Если обстрелы застали вас в машине

Если взрыв случился прямо возле машины — лучше остановиться, выйти из машины и лечь на землю возле машины. Не продолжайте ехать, ведь вы не знаете где будет следующий взрыв. Постарайтесь лечь возле бордюра — он может служить небольшим укрытием.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Источник: УНИАН

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