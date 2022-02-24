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Где харьковчане могут сдать кровь: ХОЦК перешел на круглосуточный прием
Харьковский областной центр крови перешел на круглосуточный прием биологического материала из-за вторжения России.
Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Горожан просят по первому случаю сдать кровь.
Центр расположен на улице Клочковской, 366.
Процедура отбора крови займет не более 15 минут.
Всем обратившимся в центр бесплатно проведут биохимический анализ крови и медосмотр, а также обследуют на наличие вирусных болезней.
Связаться с центром можно по номеру 38(057)341-48-78.
Напомним, 24 февраля российские войска начали вторжение в Украину.
В стране было введено военное положение.
Атаке оккупантов подверглись Харьков, Краматорск, Мариуполь, Днепр, Одесса и Киев.
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