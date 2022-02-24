Где харьковчане могут сдать кровь: ХОЦК перешел на круглосуточный прием

Харьковский областной центр крови перешел на круглосуточный прием биологического материала из-за вторжения России.

Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Горожан просят по первому случаю сдать кровь.

Центр расположен на улице Клочковской, 366.

Процедура отбора крови займет не более 15 минут.

Всем обратившимся в центр бесплатно проведут биохимический анализ крови и медосмотр, а также обследуют на наличие вирусных болезней.

Связаться с центром можно по номеру 38(057)341-48-78.

Напомним, 24 февраля российские войска начали вторжение в Украину.

В стране было введено военное положение.

Атаке оккупантов подверглись Харьков, Краматорск, Мариуполь, Днепр, Одесса и Киев.

Агентство Телевидения Новости